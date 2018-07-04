За полгода в бюджет поступило почти 720 млн грн от аренды госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. ФГИУ за полгода получил от аренды государственного имущества почти 720 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда госимущества.
“Фонд государственного имущества Украины за январь-июнь 2018 года перечислил в государственный бюджет от аренды государственного имущества 719,2 млн грн”, — отметили в Фонде.
Размер поступлений за июнь составил 137,9 млн грн.
Отмечается, что выполнение годового плана по поступлениям от аренды государственного имущества составляет 71,93%. Задача, установленая Государственным бюджетом на 2018 год — 1 млрд грн.
Напомним, Фонд государственного имущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для 6 предприятий, которые должны продать в этом году.