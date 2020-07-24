За пів року Оператор ГТС протранзитував 24,9 млрд куб. м газу за новою угодою з Газпромом

“За 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року (45,1 млрд куб. м). Газпром повністю розраховувався за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких за підсумками півріччя використав лише 77%”, — повідомили в компанії.

Зазначається також, що вперше в історії української ГТС транзит газу організовано не тільки для Газпрому, а також на замовлення інших міжнародних компаній — між країнами ЄС через Україну.

“В І півріччі 2020 року були здійснені тестові транзитні операції по маршрутах Словаччина-Угорщина, Словаччина-Польща та Угорщина-Словаччина, а також з „митного складу“ до Словаччини, Польщі та Угорщини”, — зазначили в ОГТСУ.

Повідомляється також, що за перше півріччя 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС в Україну склали 7,0 млрд куб. м, що на 24% (на 1,4 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього за 6 місяців 3,7 млрд куб. м імпортованих обсягів були направлені в підземні газосховища для зберігання на “митному складі”, з яких 49%, або 1,8 млрд куб. м, надійшли в режимі shorthaul.

Як повідомляв УНН, раніше Оператор ГТС повідомив, що імпорт природного газу до України з початку року сягнув 8,056 млрд куб. м, що є рекордним показником за останні 5 років.