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За полгода Оператор ГТС протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа по новому соглашению с Газпромом

За полгода Оператор ГТС протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа по новому соглашению с Газпромом

Киев  •  УНН

 • 11801 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. За первое полугодие Оператор ГТС Украины протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа в соответствии с новым транзитным соглашением с российским Газпромом. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, передает УНН.

"За 6 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (45,1 млрд куб. м). Газпром полностью рассчитывался за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал только 77%", - сообщили в компании.

Отмечается также, что впервые в истории украинской ГТС транзит газа организовано не только для Газпрома, а также по заказу других международных компаний - между странами ЕС через Украину.

"В первом полугодии 2020 года были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также с "таможенного склада" в Словакию, Польшу и Венгрию", - отметили в ОГТСУ.

Сообщается также, что за первое полугодие 2020 года общее поступление природного газа из стран ЕС в Украину составили 7,0 млрд куб. м, что на 24% (на 1,4 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 6 месяцев 3,7 млрд куб. м импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе", из которых 49%, или 1,8 млрд куб. м, поступили в режиме shorthaul.

Как сообщал УНН, ранее Оператор ГТС сообщил, что импорт природного газа в Украину с начала года составил 8,056 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

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