За підсумками першого кварталу в Україні скоротилося виробництво свинини - Держстатистики

Так, зокрема, у березні 2017 року було вироблено 21,7 тис. тонн свіжого чи охолодженого м'яса свинини. У місячному вимірі виробництво свіжого чи охолодженого м'яса свинини скоротилося а 0,9%.

Як повідомляв УНН, у ВР переконані, що експортний ринок української свинини сьогодні знищено з вини Держпродспоживслужби.