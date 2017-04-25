За підсумками першого кварталу в Україні скоротилося виробництво свинини - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м'яса свинини в січні-березні 2017 року скоротилося на 0,7%, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, і становить 59,6 тис. тонн. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.
Так, зокрема, у березні 2017 року було вироблено 21,7 тис. тонн свіжого чи охолодженого м'яса свинини. У місячному вимірі виробництво свіжого чи охолодженого м'яса свинини скоротилося а 0,9%.
Як повідомляв УНН, у ВР переконані, що експортний ринок української свинини сьогодні знищено з вини Держпродспоживслужби.