По итогам первого квартала в Украине сократилось производство свинины - Госстатистики

Так, в частности, в марте 2017 было произведено 21,7 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса свинины. В месячном измерении производство свежего или охлажденного мяса свинины сократилось а 0,9%.

Как сообщал УНН, в ВР убеждены, что экспортный рынок украинской свинины сегодня уничтожено по вине Госпродпотребслужбы.