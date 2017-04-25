По итогам первого квартала в Украине сократилось производство свинины - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине производство свежего или охлажденного мяса свинины в январе-марте 2017 сократилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составляет 59,6 тыс. тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.
Так, в частности, в марте 2017 было произведено 21,7 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса свинины. В месячном измерении производство свежего или охлажденного мяса свинины сократилось а 0,9%.
Как сообщал УНН, в ВР убеждены, что экспортный рынок украинской свинины сегодня уничтожено по вине Госпродпотребслужбы.