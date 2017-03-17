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За підсумками перевірки Держпродспоживслужби в Одесі є підстави звертатися до НАБУ - В.Лапа

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа повідомив, що результати перевірки управління Держпродспоживслужби в Одесі, яку вчора доручив провести Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, будуть відомі у понеділок. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції, передає УНН.

“Протягом останніх трьох тижнів ми отримали низку скарг від господарюючих суб’єктів, які стосуються оформлення експортних вантажів і оформленні імпортних вантажів. На минулому тижні була проведена нарада за участі основних зернових компаній України, де ми більш детально ознайомилися з проблематикою, яка є з фітосанітарною службою в Одесі.

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В п’ятницю за результатами наради був підписаний наказ про перевірку цих фактів. Сьогодні комісія завершує свою роботу, в понеділок вони повертаються і будуть результати і за цими результатами будемо вживати заходи”, — сказав він.

За словами В. Лапи, попередні дані перевірки свідчать про необхідність втручання НАБУ.

“Не хочу анонсувати, але виглядає все так, що є предмет для того, щоб передавати інформацію до НАБУ, і зрозуміло, що за необхідністю, будуть вжиті організаційні заходи на рівні Держпродспоживслужби”, — додав він.

Нагадаємо, днями, Прем’єр-міністр В.Гройсман доручив провести перевірку Держпродспоживслужби.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, Держпродспоживслужба, попри виявлені плісняві гриби, не досліджувала якість продукції “Київхліб”.

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