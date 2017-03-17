По итогам проверки Госпродпотребслужбы в Одессе есть основания обращаться в НАБУ - В.Лапа

"В течение последних трех недель мы получили ряд жалоб от хозяйствующих субъектов, касающихся оформления экспортных грузов и оформления импортных грузов. На прошлой неделе было проведено совещание с участием основных зерновых компаний Украины, где мы более детально ознакомились с проблематикой, которая есть с фитосанитарной службой в Одессе.

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В пятницу по результатам совещания был подписан приказ о проверке этих фактов. Сегодня комиссия завершает свою работу, в понедельник они возвращаются и будут результаты и по этим результатам будем принимать меры", - сказал он.

По словам В.Лапы, предварительные данные проверки свидетельствуют о необходимости вмешательства НАБУ.

"Не хочу анонсировать, но выглядит все так, что есть предмет для того, чтобы передавать информацию в НАБУ, и понятно, что при необходимости будут приняты организационные меры на уровне Госпродпотребслужбы", - добавил он.

Напомним, на днях Премьер-министр В.Гройсман поручил провести проверку Госпродпотребслужбе.

Также напомним, как сообщал УНН, Госпродпотребслужба, несмотря на выявленные плесневые грибы, не исследовала качество продукции "Киевхлеба".