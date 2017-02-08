За підозрою у завищенні цін на медичне обладнання для лікарень правоохоронці обшукали низку фірм-постачальників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Правоохоронці столиці розслідують кримінальне провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами. В раках даного провадження слідчі провели низку обшуків.
Про це УНН стало відомо з власних поінформованих джерел у правоохоронних органах.
Так, слідчі дії були проведені зокрема у ТОВ “УМТ+” та ПрАТ “УМТ”.
Нагадаємо, наразі слідчим шляхом перевіряється інформація про порушення посадовими особами ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО „ДІКСІОН Україна“, а також посадовцями обласних департаментів охорони здоров’я вимог чинного законодавства України.
За даними слідства, зазначені комерційні структури імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали до лікарень за значно завищеними цінами.
Для цієї діяльності використовувалися компанії зареєстровані у Словаччині, зокрема, „In Med s.r.o.“, In-X medical s.r.o.”, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо.
Правоохоронці також повідомили, що вчинення кримінально-карного злочину стало можливим через підробку документів для митного контролю, а також за наявності змови з керівниками департаментів охорони здоров’я обласних адміністрації.
Водночас, НАБУ сьогодні розслідує кримінальне провадження закупівлі ангіографа та швидких за завищеними цінами у Запорожжі. Ця справа була зареєстрована ще у 2013 році.
За даними "Наші гроші" до вказаної оборудки була причетна словацька фірма „In Med s.r.o.“, яка і сьогодні фігурує у матеріалах слідства.
Довідково:
Згідно з даними Реєстру юридичних осіб Мінюсту, ТОВ “УМГ+” зареєстроване у м.Києві з 2013 року, з 2016 року — його керівником значиться Валігун Володимир Васильович. Засновником і кінцевим вигодо набувачем компанії є — Лаврентій Дмитро Степанович.
За КВЕДом ТОВ “УМГ+” — посередник, який реалізовує товари, має право на оптову торгівлю фармацевтичними товарами, роздрібну торгівлю медичними і ортопедичними товарами.
ПрАТ “УМТ” — зареєстроване у Вінниці, засновником фірми є Рехак Андрій. Розмір статутного капіталу становить 30 тис. грн. За КВЕДом, вказана фірма також посередник у торігвілі товарами широкого асортименту.