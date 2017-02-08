По подозрению в завышении цен на медицинское оборудование для больниц правоохранители обыскали ряд фирм-поставщиков

Так, следственные действия были проведены в частности в ООО "УМТ +" и ЧАО "УМТ".

Напомним, сейчас следственным путем проверяется информация о нарушении должностными лицами ООО "УМТ +", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПО" ДИКСИОН Украины ", а также должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины.

По данным следствия, указанные коммерческие структуры импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали в больницы по значительно завышенным ценам.

Для этой деятельности использовались компании зарегистрированные в Словакии, в частности, "In Med sro", In-X medical sro "," Panax FCS sro "и другие.

Правоохранители также сообщили, что совершение уголовно-наказуемого преступления стало возможным через подделку документов для таможенного контроля, а также при наличии сговора с руководителями департаментов здравоохранения областных администрации.

В то же время, НАБУ сегодня расследует уголовное производство по закупке ангиографа и скорых по завышенным ценам в Запорожье. Это дело было зарегистрировано еще в 2013 году.

По данным "Наши деньги" до указанной сделки была причастна словацкая фирма "In Med sro" , которая и сегодня фигурирует в материалах следствия.

Справка:

Согласно данным Реестра юридических лиц Минюста, ООО "УМГ +" зарегистрировано в Киеве с 2013 года, с 2016 года - его руководителем значится Валигун Владимир Васильевич. Основателем и конечным выгода приобретателем компании является - Лаврентий Дмитрий Степанович.

По КВЭД ООО "УМГ +" - посредник, который реализует товары, имеет право на оптовую торговлю фармацевтическими товарами, розничную торговлю медицинскими и ортопедическими товарами.

ЧАО "УМТ" - зарегистрировано в Виннице, основателем компании является Рехак Андрей. Размер уставного капитала составляет 30 тыс. грн. По КВЭД, указанная фирма также посредник в торговле товарами.