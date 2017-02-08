По подозрению в завышении цен на медицинское оборудование для больниц правоохранители обыскали ряд фирм-поставщиков

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 9758 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 46617 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 13516 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 72416 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 135270 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 138617 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 146499 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157776 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166762 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140099 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
47%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 26804 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 29045 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 26965 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 29887 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 24253 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 14816 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 46558 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 211686 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 265859 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 466452 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 35134 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 34514 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 48735 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 70565 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 77545 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

По подозрению в завышении цен на медицинское оборудование для больниц правоохранители обыскали ряд фирм-поставщиков

Киев • УНН

 • 17118 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правоохранители столицы расследуют уголовное производство по фактам реализации в различных областях Украины некачественного медицинского оборудования по завышенным ценам. В раках данного производства следователи провели ряд обысков.
Об этом УНН стало известно из собственных информированных источников в правоохранительных органах.

По подозрению в завышении цен на медицинское оборудование для больниц правоохранители обыскали ряд фирм-поставщиков

Так, следственные действия были проведены в частности в ООО "УМТ +" и ЧАО "УМТ".

Напомним, сейчас следственным путем проверяется информация о нарушении должностными лицами ООО "УМТ +", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПО" ДИКСИОН Украины ", а также должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины.

По данным следствия, указанные коммерческие структуры импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали в больницы по значительно завышенным ценам.

Для этой деятельности использовались компании зарегистрированные в Словакии, в частности, "In Med sro", In-X medical sro "," Panax FCS sro "и другие.

Правоохранители также сообщили, что совершение уголовно-наказуемого преступления стало возможным через подделку документов для таможенного контроля, а также при наличии сговора с руководителями департаментов здравоохранения областных администрации.

В то же время, НАБУ сегодня расследует уголовное производство по закупке ангиографа и скорых по завышенным ценам в Запорожье. Это дело было зарегистрировано еще в 2013 году.

По данным "Наши деньги" до указанной сделки была причастна словацкая фирма "In Med sro" , которая и сегодня фигурирует в материалах следствия.

Справка:

Согласно данным Реестра юридических лиц Минюста, ООО "УМГ +" зарегистрировано в Киеве с 2013 года, с 2016 года - его руководителем значится Валигун Владимир Васильевич. Основателем и конечным выгода приобретателем компании является - Лаврентий Дмитрий Степанович.

По КВЭД ООО "УМГ +" - посредник, который реализует товары, имеет право на оптовую торговлю фармацевтическими товарами, розничную торговлю медицинскими и ортопедическими товарами.

ЧАО "УМТ" - зарегистрировано в Виннице, основателем компании является Рехак Андрей. Размер уставного капитала составляет 30 тыс. грн. По КВЭД, указанная фирма также посредник в торговле товарами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,570.26