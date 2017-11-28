За підозрою у держзраді СБУ проводить обшуки на запорізькому заводі

Як повідомив УНН С.Левченко, обшуки проводяться за кримінальним провадженням, за яким саме, офіційно в обласному відомстві не прокоментували.

Однак, як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, керівництво "Перетворювача" підозрюють у держзраді, а саме виготовлення акумуляторів для підводних човнів ВМС РФ.

Як повідомляв УНН, правоохоронці провели обшуки на Одеському авіаційному заводі.