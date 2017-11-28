За підозрою у держзраді СБУ проводить обшуки на запорізькому заводі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Запоріжжі обласне управління Служби безпеки України проводить обшуки на заводі "Перетворювач". Про це кореспонденту УНН повідомив керівник прес-служби СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко.
Як повідомив УНН С.Левченко, обшуки проводяться за кримінальним провадженням, за яким саме, офіційно в обласному відомстві не прокоментували.
Однак, як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, керівництво "Перетворювача" підозрюють у держзраді, а саме виготовлення акумуляторів для підводних човнів ВМС РФ.
Як повідомляв УНН, правоохоронці провели обшуки на Одеському авіаційному заводі.