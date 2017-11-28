По подозрению в госизмене СБУ проводит обыски на запорожском заводе

Как сообщил УНН Левченко, обыски проводятся по уголовному производству, по какому именно, официально в областном ведомстве не прокомментировали.

Однако, как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, руководство "Преобразователя" подозревают в госизмене, а именно изготовление аккумуляторов для подводных лодок ВМС РФ.

Как сообщал УНН, правоохранители провели обыски на Одесском авиационном заводе.