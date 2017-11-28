По подозрению в госизмене СБУ проводит обыски на запорожском заводе
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Запорожье областное управление Службы безопасности Украины проводит обыски на заводе "Преобразователь". Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
Как сообщил УНН Левченко, обыски проводятся по уголовному производству, по какому именно, официально в областном ведомстве не прокомментировали.
Однако, как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, руководство "Преобразователя" подозревают в госизмене, а именно изготовление аккумуляторов для подводных лодок ВМС РФ.
Как сообщал УНН, правоохранители провели обыски на Одесском авиационном заводе.