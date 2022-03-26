За перший місяць війни з росією загинуло 54 залізничники
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Про втрати розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Так, у того що залізниця працює за графіком є ціна. І це найвища ціна, вона вимірюється життями наших залізничників. Хіба ще комусь не ясно, що ми будемо йти до кінця, до перемоги, ми не зупинимось. Закрите небо допоможе нам зберегти життя наших залізничників, найдорожче що в нас є", - заявив Камишін.
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Також він додав, що ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості, ще троє знаходяться в полоні.
Посадовець розповів, що під час ремонту контактної мережі в результаті вибуху загинула працівниця залізниці та поранено залізничника. У пораненого стан тяжкий, його відправлено в лікарню.
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