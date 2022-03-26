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За первый месяц войны с россией погибло 54 железнодорожника

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. О потерях рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Telegram-канале, передает УНН.

За первый месяц войны с россией погибло 54 железнодорожника

Цитата

"Да, у того что железная дорога работает по графику есть цена. И это самая высокая цена, она измеряется жизнями наших железнодорожников. Разве еще кому-то не ясно, что мы будем идти до конца, до победы, мы не остановимся. Закрытое небо поможет нам сохранить жизнь наших железнодорожников, самое дорогое что у нас есть", - заявил Камышин.

Детали

Также он добавил, что еще 64 железнодорожники раненые с разной степенью тяжести, еще трое находятся в плену.

Чиновник рассказал, что во время ремонта контактной сети в результате взрыва погибла работница железной дороги и ранено железнодорожника. У него состояние тяжелое, мужчина отправлен в больницу.

Напомним

"Укрзализныця" сообщила об обстреле эвакуационного поезда под Васильковом.

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