За перший квартал 2017 року подорожчало 87% соціальних продуктів - О.Дорошенко

ukru
27 березня, 18:53 • 75099 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 100387 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 115704 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124224 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 174725 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122180 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110422 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134162 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121341 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123432 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 39405 перегляди
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 35464 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 25180 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 27499 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 33221 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 75100 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129064 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 174727 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200173 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85985 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116489 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142577 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132221 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162743 перегляди
Актуальне
За перший квартал 2017 року подорожчало 87% соціальних продуктів - О.Дорошенко

За перший квартал 2017 року подорожчало 87% соціальних продуктів - О.Дорошенко

Київ • УНН

 • 14395 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Асоціація постачальників торговельних мереж проаналізувала, як змінилися ціни на їжу за перший квартал 2017 року. І статистика показує, що двадцять позицій із двадцяти трьох у списку соціальних продуктів харчування підвищились у ціні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“З цього переліку тільки яйця, сало та цибуля подешевшали відповідно на 40% (або 8,30 грн), 1% (15 копійок) та 18% (80 копійок). Тепер середня ціна на яйця становить 12,6 грн за десяток, на сало — 40,3 грн за кілограм, а на цибулю — 3,6 грн за кілограм.

За перший квартал поточного року значно підскочили до гори ціни на сир м’який — на 9,8 грн (або 12%), яловичину — на 9,3 грн (11%), масло вершкове — на 7,3 грн (5%) та сметану — на 4,6 грн (12%). Станом на кінець березня середня ціна на сир м’який — 90,6 грн за кілограм, яловичину — 96 грн, масло вершкове — 141,6 грн та сметану — 43,8 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На споживчому ринку України велика кількість фальсифікату та контрабанди

За перші три місяці 2017 року соціальні сорти білого та чорного хлібу подорожчали на 1 гривню (на 10%) і становлять відповідно 11,9 грн та 11,3 грн.

Більш, ніж на 1 гривню підвищилися ціни на свинину — 3,3 грн (5%), ковбаси варені — 2,4 грн (4%), цукор — 2% (11%), молоко — 1,2 грн (8%), картоплю — 1,1 грн (21%), гречку — 1 грн (4%). Тепер середня ціна на свинину становить 76 грн за кілограм, ковбаси варені — 63,3 грн, цукор — 16,5 грн, молоко — 16,6 грн, картоплю — 6,4 грн, гречану крупу — 29,4 грн”, — повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше нардеп С.Тригубенко прогнозував, що вільні ціни на продукти харчування призведуть до їх здорожчання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93