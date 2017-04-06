За перший квартал 2017 року подорожчало 87% соціальних продуктів - О.Дорошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Асоціація постачальників торговельних мереж проаналізувала, як змінилися ціни на їжу за перший квартал 2017 року. І статистика показує, що двадцять позицій із двадцяти трьох у списку соціальних продуктів харчування підвищились у ціні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
“З цього переліку тільки яйця, сало та цибуля подешевшали відповідно на 40% (або 8,30 грн), 1% (15 копійок) та 18% (80 копійок). Тепер середня ціна на яйця становить 12,6 грн за десяток, на сало — 40,3 грн за кілограм, а на цибулю — 3,6 грн за кілограм.
За перший квартал поточного року значно підскочили до гори ціни на сир м’який — на 9,8 грн (або 12%), яловичину — на 9,3 грн (11%), масло вершкове — на 7,3 грн (5%) та сметану — на 4,6 грн (12%). Станом на кінець березня середня ціна на сир м’який — 90,6 грн за кілограм, яловичину — 96 грн, масло вершкове — 141,6 грн та сметану — 43,8 грн.
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За перші три місяці 2017 року соціальні сорти білого та чорного хлібу подорожчали на 1 гривню (на 10%) і становлять відповідно 11,9 грн та 11,3 грн.
Більш, ніж на 1 гривню підвищилися ціни на свинину — 3,3 грн (5%), ковбаси варені — 2,4 грн (4%), цукор — 2% (11%), молоко — 1,2 грн (8%), картоплю — 1,1 грн (21%), гречку — 1 грн (4%). Тепер середня ціна на свинину становить 76 грн за кілограм, ковбаси варені — 63,3 грн, цукор — 16,5 грн, молоко — 16,6 грн, картоплю — 6,4 грн, гречану крупу — 29,4 грн”, — повідомив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше нардеп С.Тригубенко прогнозував, що вільні ціни на продукти харчування призведуть до їх здорожчання.