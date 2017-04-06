За первый квартал 2017 года подорожало 87% социальных продуктов - А.Дорошенко

"Из этого перечня только яйца, сало и лук подешевели соответственно на 40% (или 8,30 грн), 1% (15 копеек) и 18% (80 копеек). Теперь средняя цена на яйца составляет 12,6 грн за десяток, на сало - 40,3 грн за килограмм, а на лук - 3,6 грн за килограмм.

За первый квартал текущего года значительно подскочили вверх цены на сыр мягкий - на 9,8 грн (или 12%), говядину - на 9,3 грн (11%), масло сливочное - на 7,3 грн (5% ) и сметану - на 4,6 грн (12%). По состоянию на конец марта средняя цена на сыр мягкий - 90,6 грн за килограмм, говядину - 96 грн, масло сливочное - 141,6 грн и сметану - 43,8 грн.

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За первые три месяца 2017 года социальные сорта белого и черного хлеба подорожали на 1 гривну (на 10%) и составляют соответственно 11,9 грн и 11,3 грн.

Более чем на 1 гривну повысились цены на свинину - 3,3 грн (5%), колбасы вареные - 2,4 грн (4%), сахар - 2% (11%), молоко - 1,2 грн (8%), картофель - 1,1 грн (21%), гречку - 1 грн (4%). Теперь средняя цена на свинину составляет 76 грн за килограмм, колбасы вареные - 63,3 грн, сахар - 16,5 грн, молоко - 16,6 грн, картофель - 6,4 грн, гречневую крупу - 29,4 грн", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНН, ранее нардеп С.Тригубенко прогнозировал, что свободные цены на продукты питания приведут к их подорожанию.