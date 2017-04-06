За первый квартал 2017 года подорожало 87% социальных продуктов - А.Дорошенко

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27306 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116615 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175396 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128449 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123928 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116619 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106431 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107476 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103892 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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За первый квартал 2017 года подорожало 87% социальных продуктов - А.Дорошенко

За первый квартал 2017 года подорожало 87% социальных продуктов - А.Дорошенко

Киев  •  УНН

 • 14391 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Ассоциация поставщиков торговых сетей проанализировала, как изменились цены на еду за первый квартал 2017 года. И статистика показывает, что двадцать позиций из двадцати трех в списке социальных продуктов питания повысились в цене. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

"Из этого перечня только яйца, сало и лук подешевели соответственно на 40% (или 8,30 грн), 1% (15 копеек) и 18% (80 копеек). Теперь средняя цена на яйца составляет 12,6 грн за десяток, на сало - 40,3 грн за килограмм, а на лук - 3,6 грн за килограмм.

За первый квартал текущего года значительно подскочили вверх цены на сыр мягкий - на 9,8 грн (или 12%), говядину - на 9,3 грн (11%), масло сливочное - на 7,3 грн (5% ) и сметану - на 4,6 грн (12%). По состоянию на конец марта средняя цена на сыр мягкий - 90,6 грн за килограмм, говядину - 96 грн, масло сливочное - 141,6 грн и сметану - 43,8 грн.

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За первые три месяца 2017 года социальные сорта белого и черного хлеба подорожали на 1 гривну (на 10%) и составляют соответственно 11,9 грн и 11,3 грн.

Более чем на 1 гривну повысились цены на свинину - 3,3 грн (5%), колбасы вареные - 2,4 грн (4%), сахар - 2% (11%), молоко - 1,2 грн (8%), картофель - 1,1 грн (21%), гречку - 1 грн (4%). Теперь средняя цена на свинину составляет 76 грн за килограмм, колбасы вареные - 63,3 грн, сахар - 16,5 грн, молоко - 16,6 грн, картофель - 6,4 грн, гречневую крупу - 29,4 грн", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНН, ранее нардеп С.Тригубенко прогнозировал, что свободные цены на продукты питания приведут к их подорожанию.

Украинские Национальные Новости

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