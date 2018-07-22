За перше півріччя 2018 року до кримінальної відповідальності притягнуто понад 400 членів ОЗГ

"За матеріалами кримінальної поліції за перше півріччя 2018 року до суду направлено 108 кримінальних проваджень відносно організованих груп і злочинних організацій. Це на 35 % більше ніж минулого року", - повідомив Осуховський.



Також Роман Осуховський повідомив, що до кримінальної відповідальності притягнуто 422 учасника організованих груп і злочинних організацій. Це на 61 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. 108 осіб із загальної кількості притягнутих до кримінальної відповідальності – організатори ОГ та ЗО, ще 314 - виконавці.



Нагадаємо, за матеріалами поліцейських накладено арешт на майно наркозлочинців на 32 мільйони гривень.



