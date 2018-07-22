За перше півріччя 2018 року до кримінальної відповідальності притягнуто понад 400 членів ОЗГ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. За матеріалами кримінальної поліції за півроку до суду направлено 108 кримінальних проваджень відносно організованих груп та злочинних організацій, до кримінальної відповідальності притягнуто 422 особи. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Роман Осуховський, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Кіровоградської області.
"За матеріалами кримінальної поліції за перше півріччя 2018 року до суду направлено 108 кримінальних проваджень відносно організованих груп і злочинних організацій. Це на 35 % більше ніж минулого року", - повідомив Осуховський.
Також Роман Осуховський повідомив, що до кримінальної відповідальності притягнуто 422 учасника організованих груп і злочинних організацій. Це на 61 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. 108 осіб із загальної кількості притягнутих до кримінальної відповідальності – організатори ОГ та ЗО, ще 314 - виконавці.
Нагадаємо, за матеріалами поліцейських накладено арешт на майно наркозлочинців на 32 мільйони гривень.