За первое полугодие 2018 года к уголовной ответственности привлечено более 400 членов ОПГ

"По материалам уголовного полиции за первое полугодие 2018 года в суд направлено 108 уголовных производств относительно организованных групп и преступных организаций. Это на 35% больше чем в прошлом году", - сообщил Осуховский.



Также Роман Осуховский сообщил, что к уголовной ответственности привлечены 422 участника организованных групп и преступных организаций. Это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 108 человек из общего количества привлеченных к уголовной ответственности - организаторы ОГ и ЗО, еще 314 - исполнители.



Напомним, по материалам полицейских наложен арест на имущество наркопреступников на 32 миллиона гривен.



