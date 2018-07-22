За первое полугодие 2018 года к уголовной ответственности привлечено более 400 членов ОПГ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По материалам уголовного полиции за полгода в суд направлено 108 уголовных производств относительно организованных групп и преступных организаций, к уголовной ответственности привлечено 422 лица. Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Роман Осуховский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.
"По материалам уголовного полиции за первое полугодие 2018 года в суд направлено 108 уголовных производств относительно организованных групп и преступных организаций. Это на 35% больше чем в прошлом году", - сообщил Осуховский.
Также Роман Осуховский сообщил, что к уголовной ответственности привлечены 422 участника организованных групп и преступных организаций. Это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 108 человек из общего количества привлеченных к уголовной ответственности - организаторы ОГ и ЗО, еще 314 - исполнители.
Напомним, по материалам полицейских наложен арест на имущество наркопреступников на 32 миллиона гривен.