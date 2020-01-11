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За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень

За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. За перевищення швидкості в Україні протягом 11 місяців 2019 року було оштрафовано водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у Департаменті патрульної поліції Національній поліції України у відповідь на запит.

З 1 січня по 30 листопада 2019 року в Україні за перевищення швидкісного режиму зафіксованого за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM винесено 351 907 постанов за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину) КУпАП та ч. 3 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину) КУпАП.

Так, за період з 1 січня по 30 листопада 2019 року на території України накладено штрафів на загальну суму у 97 583 492 грн, з яких сплачено 86 790 568 грн. Так, найбільшу суму штрафів через перевищення швидкості накладено у Львівській області – 9 684 645 грн, з яких сплачено 8 918 125 грн, у Житомирській області – 8 314 732 грн, з яких сплачено 7 312 538 грн, у Вінницькій області – 7 829 435 грн, з яких сплачено 6 979 512 грн та у Київській області – 7 103 790 грн, з яких сплачено 6 186 882 грн.

Тим часом у Києві накладено штрафів на суму 6 295 704 грн, з яких сплачено 5 120 804 грн.

Найменшу суму штрафів накладено у Сумській області – 421 005 грн, з яких сплачено 398 987 грн, у Луганській області – 470 730 грн, з яких сплачено 393 530 грн та у Кіровоградській області – 923 865 грн, з яких сплачено 828 865 грн.

Нагадаємо, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становить 255 грн. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км/год — 510 грн.

Як повідомлялося раніше, рекордне перевищення швидкості на Столичному шосе залишиться безкарним.

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