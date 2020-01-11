За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень

КИЇВ. 11 січня. УНН. За перевищення швидкості в Україні протягом 11 місяців 2019 року було оштрафовано водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у Департаменті патрульної поліції Національній поліції України у відповідь на запит.