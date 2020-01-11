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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 19927 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116755 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122513 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120861 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141352 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109742 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 132109 просмотра

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За превышение скорости в Украине оштрафовали водителей на сумму более 90 млн гривен

За превышение скорости в Украине оштрафовали водителей на сумму более 90 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 35371 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. За превышение скорости в Украине в течение 11 месяцев 2019 было оштрафовано водителей на сумму более 90 млн гривен. Об этом УНН сообщили в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответ на запрос.

С 1 января по 30 ноября 2019 в Украине за превышение скоростного режима зафиксированного с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM вынесено 351 907 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час) КоАП и ч. 3 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час) КоАП.

Так, за период с 1 января по 30 ноября 2019 на территории Украины наложено штрафов на общую сумму в 97 583 492 грн, из которых оплачено 86 790 568 грн. Так, наибольшую сумму штрафов за превышение скорости наложен в Львовской области - 9 684 645 грн, из которых оплачено 8 918 125 грн, в Житомирской области - 8 314 732 грн, из которых оплачено 7 312 538 грн, в Винницкой области - 7 829 435 грн, из которых оплачено 6 979 512 грн и в Киевской области - 7 103 790 грн, из которых оплачено 6 186 882 грн.

Тем временем в Киеве наложено штрафов на сумму 6 295 704 грн, из которых оплачено 5 120 804 грн.

Наименьшую сумму штрафов наложено в Сумской области - 421 005 грн, из которых оплачено 398 987 грн, в Луганской области - 470 730 грн, из которых оплачено 393 530 грн и в Кировоградской области - 923 865 грн, из которых оплачено 828 865 грн.

Напомним, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн. штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Как сообщалось ранее, рекордное превышение скорости на Столичном шоссе останется безнаказанным.

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