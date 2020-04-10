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За останню добу в Києві та області сталося 167 пожеж

За останню добу в Києві та області сталося 167 пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За останню добу в Києві та області сталося 167 пожеж. Про це УНН повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

Так, за останню добу у Києві зафіксовано 44 пожежі, під час яких не загинула і не травмувалась жодна особа.

В екосистемах Київської області за останню добу зафіксовано:

пожежі торфовищ:
Броварській район, с. Світильне – 0,7 Га;
Бородянський р-н, с. Пилиповичи – 0,9 Га;
Вишгородський р-н, с. Демидів – 1,75 Га;

пожежі трав’яного настилу: 120 осередків на площі – 196,2 Га.

За період із 23 березня до 8 квітня вогнеборці ГУ ДСНС України у м. Києві 164 разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах Києва, загальна площа яких більше 63,05 Га. Причиною загоряння, у більшості випадків, є людський фактор: маємо випадки підпалів сміття, трав’яного настилу та паління листя.

Фахівці закликали киян не відпочивати у міських лісах в умовах карантину, що є забороненим з 6 квітня, а залишатися вдома. І нагадали, що розведення багаття у лісах і парках заборонено чинним законодавством (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За це передбачено штраф – від 340 до 1360 гривень.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжується ліквідація пожеж.

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