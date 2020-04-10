За последние сутки в Киеве и области произошло 167 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За последние сутки в Киеве и области произошло 167 пожаров. Об этом УНН сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.
Так, за последние сутки в Киеве зафиксировано 44 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек.
В экосистемах Киевской области за последние сутки зафиксировано:
пожары торфяников:
Броварской район, с. Светильное - 0,7 Га;
Бородянский р-н, с. Пилиповичи - 0,9 Га;
Вышгородский р-н, с. Демидов - 1,75 Га;
пожара травяного настила 120 очагов на площади - 196,2 га.
За период с 23 марта по 8 апреля пожарные ГУ ГСЧС Украины в Киеве 164 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах Киева, общая площадь которых более 63,05 га. Причиной возгорания, в большинстве случаев, является человеческий фактор: есть случаи поджогов мусора, травяного настила и сжигание листьев.
Специалисты призвали киевлян не отдыхать в городских лесах в условиях карантина, что запрещено с 6 апреля, а оставаться дома. И напомнили, что разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф - от 340 до 1360 гривен.
Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров.