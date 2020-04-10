За последние сутки в Киеве и области произошло 167 пожаров

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53953 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77209 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 76249 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101558 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82581 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102207 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105709 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130801 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130281 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
За последние сутки в Киеве и области произошло 167 пожаров

За последние сутки в Киеве и области произошло 167 пожаров

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За последние сутки в Киеве и области произошло 167 пожаров. Об этом УНН сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Так, за последние сутки в Киеве зафиксировано 44 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек.

В экосистемах Киевской области за последние сутки зафиксировано:

пожары торфяников:
Броварской район, с. Светильное - 0,7 Га;
Бородянский р-н, с. Пилиповичи - 0,9 Га;
Вышгородский р-н, с. Демидов - 1,75 Га;

пожара травяного настила 120 очагов на площади - 196,2 га.

За период с 23 марта по 8 апреля пожарные ГУ ГСЧС Украины в Киеве 164 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах Киева, общая площадь которых более 63,05 га. Причиной возгорания, в большинстве случаев, является человеческий фактор: есть случаи поджогов мусора, травяного настила и сжигание листьев.

Специалисты призвали киевлян не отдыхать в городских лесах в условиях карантина, что запрещено с 6 апреля, а оставаться дома. И напомнили, что разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф - от 340 до 1360 гривен.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров.

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