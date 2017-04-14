За останній рік український парламент став більш публічним – А.Парубій

“За рік ми зробили парламент повністю відкритим, є доступ не тільки до засідань Верховної Ради, є доступ до Погоджувальної ради, до всіх комітетів, до всіх робочих груп, які відбуваються у парламенті. Публічність — це є величезний позитив,” — заявив А.Парубій.

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Як повідомляв УНН, за рік Верховною Радою України було прийнято майже тисячу рішень — це вдесятеро більше, ніж за рік приймає німецький парламент.