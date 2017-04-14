За последний год украинский парламент стал более публичным - Парубий

"За год мы сделали парламент полностью открытым, доступ не только к заседаний Верховной Рады, доступ к Согласительного совета, ко всем комитетов, ко всем рабочим группам, которые происходят в парламенте. Публичность - это огромный позитив ", - заявил Парубий.

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Как сообщал УНН, за год Верховной Радой Украины было принято почти тысячу решений - это в десять раз больше, чем за год принимает немецкий парламент.