За останній тиждень з прикордонних громад Сумщині евакуювали майже 150 дітей – ОВА
Київ • УНН
За останній тиждень з прикордонних громад Сумської області евакуйовано 535 осіб, з них 143 дитини. Загалом евакуйовано 36804 особи, з них 6469 дітей, з 34 населених пунктів поблизу кордону.
За останній тиждень з прикордонних громад Сумської області було евакуйовано 535 осіб з них 143 дитини, а загалом наразі евакуйовано 36804 особи, з них 6469 дітей. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
"Лише за останній тиждень з прикордонних громад області було евакуйовано 535 осіб з них 143 дитини. За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, на наразі евакуйовано 36804 особи, з них 6469 дітей. Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів 5-кілометрової та поза межами 5-километрової зони від державного кордону України з рф", - повідомили в ОВА.
В адміністрації наголосили, що евакуація на Сумщині продовжується зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад області. З окремих громад області продовжується обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (за винятком м. Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.
Нагадаємо
Поліція Сумщини евакуювала 6 родин з 12 дітьми з Краснопільської громади через постійні обстріли. У Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей та батьків з 90 населених пунктів.