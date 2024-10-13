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За последнюю неделю из приграничных общин Сумской области эвакуировали почти 150 детей - ОВА

За последнюю неделю из приграничных общин Сумской области эвакуировали почти 150 детей - ОВА

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 07:25  •  3132 просмотра

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За последнюю неделю из приграничных общин Сумской области эвакуированы 535 человек, из них 143 ребенка. Всего эвакуировано 36804 человека, из них 6469 детей, из 34 населенных пунктов вблизи границы.

За последнюю неделю из приграничных общин Сумской области было эвакуировано 535 человек из них 143 ребенка, а всего сейчас эвакуировано 36804 человека, из них 6469 детей. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

"Только за последнюю неделю из приграничных общин области было эвакуировано 535 человек из них 143 ребенка. По информации Департамента гражданской защиты населения Сумской ОВА, на данный момент эвакуировано 36804 человека, из них 6469 детей. Эвакуированы все жители из 34 населенных пунктов 5-километровой и за пределами 5-километровой зоны от государственной границы Украины с РФ", - сообщили в ОГА.

В администрации отметили, что эвакуация на Сумщине продолжается из 189 населенных пунктов 17 территориальных общин области. Из отдельных общин области продолжается обязательная эвакуация принудительным способом детей из 28 населенных пунктов Середино-Будской общины Шосткинского района (за исключением г. Середина-Буда) и из 24 населенных пунктов Великописаревской поселковой территориальной общины.

Напомним,

Полиция Сумщины эвакуировала 6 семей с 12 детьми из Краснопольской громады из-за постоянных обстрелов. В Сумской области объявлена принудительная эвакуация детей и родителей из 90 населенных пунктов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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