За останні роки жінок у політиці та армії стало значно більше - голова ВРУ

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков взяв участь у Kyiv Global Summit „Women. Peace. Security 2020“, де зазначив, що за останні роки жінок у політиці та армії стало значно більше”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що за словами Разумкова — політика — це головне, що рухає нашу державу.

“Сьогодні в Парламенті 20% — жінки, і це дуже часто додає конструктиву нашій роботі... З одного боку, я дуже пишаюся тим, що сьогодні жінок-військовослужбовців багато, а з іншого, мені б дуже не хотілося, щоб ви ризикували найціннішим, що у нас є — своїм життям”, — зазначив Дмитро Разумков.

За його словами, через пандемію COVID-19 в Україні з’явився фактично другий фронт, і за останній рік важливість професії медика, більшість в якій — жінки, знову зросла.

“Майже цілодобово саме вашими руками дуже часто рятуються людські життя. І сьогодні ми набагато більше розуміємо важливість цієї професії”, — додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України з кожним скликанням показує все більшу гендерну збалансованість: в VII скликанні працювали 46 жінок-нардепів, у VIII — 56, а в IX — 87, що становить понад 20% від усього складу Ради.