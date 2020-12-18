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За последние годы женщин в политике и армии стало гораздо больше - председатель ВРУ

Киев • УНН

 • 18900 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что за последние годы стало больше женщин в политике и женщин-военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

За последние годы женщин в политике и армии стало гораздо больше - председатель ВРУ

“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков принял участие в Kyiv Global Summit „Women. Peace. Security 2020“, где отметил, что за последние годы женщин в политике и армии стало значительно больше”, — говорится в сообщении.

Указано, что по словам Разумкова — политика — это главное, что движет наше государство.

“Сегодня в парламенте 20% — женщины, и это очень часто добавляет конструктива нашей работе... С одной стороны, я очень горжусь тем, что сегодня женщин-военнослужащих много, а с другой, мне бы очень не хотелось, чтобы вы рисковали самым ценным, что у нас есть — своей жизнью”, — отметил Дмитрий Разумков.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 в Украине появился фактически второй фронт, и за последний год важность профессии медика, большинство в которой — женщины, снова возросла.

“Почти круглосуточно именно вашими руками очень часто спасаются человеческие жизни. И сегодня мы гораздо больше понимаем важность этой профессии”, — добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины с каждым созывом показывает все большую гендерную сбалансированность: в VII созыве работали 46 женщин-нардепов, в VIII — 56, а в IX — 87, что составляет более 20% от всего состава Совета.

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