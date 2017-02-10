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За останні роки до лікарень Рівненщини поставлено 5 одиниць раніше вживаної медтехніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. До обласних лікарень України закуповують та поставляють як нове медичне обладнання, так і вживане. Зокрема, про це УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Рівненської ОДА.

За останні роки до лікарень Рівненщини поставлено 5 одиниць раніше вживаної медтехніки

Загалом, до лікарень Рівненщини за останні 5 років було поставлено 38 одиниць обладнання медичного призначення, серед яких МРТ, КТ, апарати УЗ, рентгенівські апарати, мамографічні системи.

Деякі апарати надавалися області на умовах гуманітарної допомоги, проте абсолютна більшість були придбані на кошти державного або місцевих бюджетів.

З них — 5 апаратів, що поставили до лікарень області, раніше вже перебували у вжитку.

Нагадаємо, сумнівний постачальник медобладнання, а саме ПрАТ “УМТ” стягує мільйони гривень з Рівненського департаменту охорони здоров’я.

Ця компанія наразі підозрюється житомирською поліцією у тому, що була причетна до постачання в лікарні медичного обладнання, яке на передодні було списане в держаних закладах охорони здоров’я.

Також ПрАТ “УМТ” підозрюється столичними правоохоронцями у завищенні цін на медичне обладнання, що постачалося за тендерними процедурами.

Так, ПрАТ “УМТ” поряд з іншими комерційними структурами імпортувала на територію України медичне обладнання, яке згодом продавала до лікарень за значно завищеними цінами.

Для цієї діяльності використовувалися компанії зареєстровані у Словаччині, зокрема, “In Med s.r.o.”, In-X medical s.r.o.“, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо.

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