За последние годы в больницы Ровенской области поставили 5 единиц ранее применяемой медтехники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В областные больницы Украины закупают и поставляют как новое медицинское оборудование, так и бывшее в употреблении. В частности, об этом сообщили УНН в департаменте здравоохранения Ровенской ОГА.
В общем, в больницы Ровенской области за последние 5 лет было поставлено 38 единиц оборудования медицинского назначения, среди которых МРТ, КТ, аппараты УЗ, рентгеновские аппараты, маммографические системы.
Некоторые аппараты предоставлялись области на условиях гуманитарной помощи, однако абсолютное большинство были приобретены на средства государственного или местных бюджетов.
Из них - 5 аппаратов, которые поставили в больницы области, ранее уже находились в употреблении.
Напомним, сомнительный поставщик оборудования, а именно ЧАО "УМТ" пытается взыскать миллионы гривен с Ровенского департамента здравоохранения.
Эта компания пока подозревается житомирской полицией в том, что была причастна к поставкам в больницы медицинского оборудования, которое накануне было списано в государственных учреждениях здравоохранения.
Также ЧАО "УМТ" подозревается столичными правоохранителями в завышении цен на медицинское оборудование, поставляемое по тендерным процедурам.
Так, ЧАО "УМТ" наряду с другими коммерческими структурами импортировало на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали в больницы по значительно завышенным ценам.
Для этой деятельности использовались компании, зарегистрированные в Словакии, в частности, "In Med sro", "In-X medical sro", "Panax FCS sro" и другие.