За останні півроку Україна покращила стосунки з ЄС - дослідження (уточнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За останні півроку українська влада отримала багато позитивних сигналів від Європейського союзу. Про такі результати дослідження повідомила старший партнер TRUMAN Agency Тамара Тачинська на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“У напрямку Україна-ЄС TRUMAN Index становить 1,95, і це прогрес, тому що період був насиченим у відносинах з Європейським союзом. Ми говоримо про те, що саміт Україна-ЄС був досить вдалим”, — зазначила вона.

За її словами, визнали європейські прагнення України, також країну було визнано як транзитера газу, тоді як РФ вкотре назвали агресором. Триває боротьба з “Північним потоком-2”. У той же час тривають дискусії стосовно продовження санкцій щодо Москви.

При цьому експерт додала, що TRUMAN Index у відносинах із США становить 1,22, що також вище минулого періоду. За словами Т.Тачинської, Вашингтон надсилав різні сигнали до України за цей період.

“З одного боку, змусили понервувати зустрічі Трампа з Путіним. З іншого, у питаннях кібербезпеки та енергетичної безпеки США твердо (стоїть — ред.) на боці України без жодних застережень”, — зазначила вона.

В той же час після смерті Джона Макейна влада в Україні з остереженням очікує на майбутнє оновлення Сенату США, оскільки саме цей орган був найбільш дружнім і уособлював всебічну підтримку Києва, тоді як тепер ситуація може кардинально змінитися.

Найменший показник TRUMAN Index залишається у відносин України та Росії. Він становить -3,2. Як зазначила експерт, "гра Путіна у миротворця" припинилася одразу після виборів. Крім того, з українського боку протягом останнього півріччя спостерігалося значне пожвавлення перегляду договорів з Росією та, зокрема, неподовження так званого Великого договору про дружбу, співробітництво та партнерство.

На цьому тлі справжнім проривом, на думку дослідників, могли б стати взаємовідносини з Китаєм, проте експерт констатувала відсутність прогресу у взаєминах між Києвом та Пекіном. TRUMAN Index періоду становить 0,69.

"У той час як Пекін та Москва демонструють політичне зближення, Київ системно розбудовує культурний напрямок та спорадично - економічний. Навіть заява про оголошення 2019-го року роком Китаю в Україні пішла в небуття", – додала експерт.

Довідка УНН. TRUMAN Index представляє собою монiторинг подiй у зовнiшнiй полiтицi України за кожним iз напрямів (ЄС, США, РФ, Китай), а також аналiз пiдходiв країни-партнера (регiону) щодо України за дослiджуваний перiод — півроку. Окрiм якiсного аналiзу, кожну подiю у двостороннiх вiдносинах оцiнено за шкалою вiд −10 до 10 балiв.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Конституції, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.

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