За последние полгода Украина улучшила отношения с ЕС - исследование (уточнено)

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117157 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125143 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164984 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151890 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140048 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130261 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178302 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 43954 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 34592 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 31102 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 50869 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

12:46 • 29860 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 143081 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 178302 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186498 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 197103 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 254286 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 164984 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106636 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110937 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112890 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112207 просмотра
Актуальное
За последние полгода Украина улучшила отношения с ЕС - исследование (уточнено)

За последние полгода Украина улучшила отношения с ЕС - исследование (уточнено)

Киев  •  УНН

 • 8272 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. За последние полгода украинская власть получила много позитивных сигналов от Европейского союза. О таких результатах исследования сообщила старший партнер TRUMAN Agency Тамара Тачинская на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"В направлении Украина-ЕС TRUMAN Index составляет 1,95, и это прогресс, так как период был насыщенным в отношениях с Европейским союзом. Мы говорим о том, что саммит Украина-ЕС был довольно удачным", - отметила она.

По ее словам, признали европейские стремления Украины, также страна была признана как транзитер газа, тогда как РФ в очередной раз назвали агрессором. Продолжается борьба с "Северным потоком-2". В то же время продолжаются дискуссии относительно продолжения санкций в отношении Москвы.

При этом эксперт добавила, что TRUMAN Index в отношениях с США составляет 1,22, что также выше прошлого периода. По словам Т.Тачинской, Вашингтон посылал разные сигналы в Украину за этот период.

"С одной стороны, заставили понервничать встречи Трампа с Путиным. С другой, в вопросах кибербезопасности и энергетической безопасности США твердо (стоит - ред.) на стороне Украины без всяких оговорок", - отметила она.

В то же время после смерти Джона Макейна власть в Украине ожидает будущее обновление Сената США, поскольку именно этот орган был наиболее дружественным и олицетворял всестороннюю поддержку Киева, тогда как теперь ситуация может кардинально измениться.

Наименьший показатель TRUMAN Index остается в отношений Украины и России. Он составляет -3,2. Как отметила эксперт, "игра Путина в миротворца" прекратилась сразу после выборов. Кроме того, с украинской стороны в течение последнего полугодия наблюдалось значительное оживление пересмотра договоров с Россией и, в частности, непродления так называемого Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

На этом фоне настоящим прорывом, по мнению исследователей, могли бы стать взаимоотношения с Китаем, однако эксперт констатировала отсутствие прогресса в отношениях между Киевом и Пекином. TRUMAN Index периода составляет 0,69.

"В то время как Пекин и Москва демонстрируют политическое сближение, Киев системно развивает культурное направление и спорадически - экономическок. Даже заявление об объявлении 2019-го года годом Китая в Украине ушло в небытие", - добавила эксперт.

Справка УНН. TRUMAN Index представляет собой мониторинг событий во внешней политике Украины по каждому из направлений (ЕС, США, РФ, Китай), а также анализ подходов стран-партнеров (региона) по Украине за исследуемый период - полгода. Кроме качественного анализа, каждую событие в двусторонних отношениях оценено по шкале от -10 до 10 баллов.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Конституцию, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы