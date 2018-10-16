За последние полгода Украина улучшила отношения с ЕС - исследование (уточнено)

"В направлении Украина-ЕС TRUMAN Index составляет 1,95, и это прогресс, так как период был насыщенным в отношениях с Европейским союзом. Мы говорим о том, что саммит Украина-ЕС был довольно удачным", - отметила она.

По ее словам, признали европейские стремления Украины, также страна была признана как транзитер газа, тогда как РФ в очередной раз назвали агрессором. Продолжается борьба с "Северным потоком-2". В то же время продолжаются дискуссии относительно продолжения санкций в отношении Москвы.

При этом эксперт добавила, что TRUMAN Index в отношениях с США составляет 1,22, что также выше прошлого периода. По словам Т.Тачинской, Вашингтон посылал разные сигналы в Украину за этот период.

"С одной стороны, заставили понервничать встречи Трампа с Путиным. С другой, в вопросах кибербезопасности и энергетической безопасности США твердо (стоит - ред.) на стороне Украины без всяких оговорок", - отметила она.

В то же время после смерти Джона Макейна власть в Украине ожидает будущее обновление Сената США, поскольку именно этот орган был наиболее дружественным и олицетворял всестороннюю поддержку Киева, тогда как теперь ситуация может кардинально измениться.

Наименьший показатель TRUMAN Index остается в отношений Украины и России. Он составляет -3,2. Как отметила эксперт, "игра Путина в миротворца" прекратилась сразу после выборов. Кроме того, с украинской стороны в течение последнего полугодия наблюдалось значительное оживление пересмотра договоров с Россией и, в частности, непродления так называемого Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

На этом фоне настоящим прорывом, по мнению исследователей, могли бы стать взаимоотношения с Китаем, однако эксперт констатировала отсутствие прогресса в отношениях между Киевом и Пекином. TRUMAN Index периода составляет 0,69.

"В то время как Пекин и Москва демонстрируют политическое сближение, Киев системно развивает культурное направление и спорадически - экономическок. Даже заявление об объявлении 2019-го года годом Китая в Украине ушло в небытие", - добавила эксперт.

Справка УНН. TRUMAN Index представляет собой мониторинг событий во внешней политике Украины по каждому из направлений (ЕС, США, РФ, Китай), а также анализ подходов стран-партнеров (региона) по Украине за исследуемый период - полгода. Кроме качественного анализа, каждую событие в двусторонних отношениях оценено по шкале от -10 до 10 баллов.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Конституцию, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.