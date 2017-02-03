За останні дні ОБСЄ зафіксувала 31 тисячу вибухів на Донбасі - Е.Апакан
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. За останні дні ОБСЄ зафіксувала 31 тисячу вибухів. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан, передає УНН.
Він зазначив, що, тільки 1 лютого було десять тисяч вибухів.
Також Е.Апакан сказав, що використовуються заборонені Мінськими домовленостями види озброєння, в тому числі Гради, міномети та артилерія, танки.
Крім того, під час засідання Ради Безпеки ООН Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко показав світлини з обстріляної Авдіївки, та фото молодого бійця, котрий загинув там.
Також постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі ствердила, що США збережуть дію санкцій щодо Росії за анексію Криму до припинення окупації півострова.
Нагадаємо, ввечері, перед засіданням РБ ООН щодо ситуації в Авдіївці незаконні збройні формування продовжували обстрілювати житлові райони Авдіївки.
За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О’брайена ООН може надати допомогу евакуйованим із Авдіївки мирним громадянам.