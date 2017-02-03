За последние дни ОБСЕ зафиксировала 31 тыс взрывов на Донбассе - Э.Апакан
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. За последние дни ОБСЕ зафиксировала 31 тыс взрывов. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает УНН.
Он отметил, что, только 1 февраля было десять тысяч взрывов.
Также Э.Апакан сказал, что используются запрещенные минскими договоренностями виды вооружения, в том числе Грады, минометы и артиллерия, танки.
Кроме того, во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко показал фотографии из обстрелянной Авдеевки, и фото молодого бойца, погибшего там.
Также постоянный представитель США в ООН Никки Хейли подтвердила, что США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма к прекращению оккупации полуострова.
Напомним, вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Авдеевке незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки.
По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки мирным гражданам.