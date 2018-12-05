За оновленою програмою "Доступне житло" підписані перші договори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Перші договори на купівлю нерухомості за програмою “Доступне житло” підписали у “Київміськбуді”. Свої квартири у забудовника обрали три родини вимушених переселенців, пише УНН.
Родина Ольги і Романа Кунівих житиме у ЖК “Новомостицько-Замковецький”. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, у межах програми, виділив 50% від потрібної суми на оплату житла, решту коштів родина сплатила самостійно.
Свою власну квартиру тепер матиме у ЖК “Каховська” Євгенія Бражник, молода жінка також купує житло по програмі 50 на 50. Євгенія — переселенка з Луганська, радіє, що тепер матиме власний куточок для спокійного життя.
Нову квартиру у межах програми придбала Тетяна Вікторівна Полякова, тепер вона мешкатиме у ЖК “Медовий”.
Також сьогодні у відділі продажу “Київміськбуду” вітали з підписанням угоди про купівлю квартири за програмою “Доступне житло” у ЖК “Медовий” Олексія Удовенка.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України удосконалив програму забезпечення населення доступним житлом. Оновлена програма дозволила учасникам самим обрати, в якому будинку хочуть жити, збільшила коло людей, які можуть скористатися державною підтримкою та розширила кредитні можливості за рахунок залучення державних банків.
Відповідно до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою КМУ від 10 жовтня 2018 року № 819, право на державну підтримку мають, зокрема особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їхніх сімей, які перебувають на такому обліку; особи, відомості про яких відповідно до вимог ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та інші особи, перелік, яких закладено у згаданому вище підзаконному акті.