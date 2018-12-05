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По обновленной программе "Доступное жилье" подписаны первые договоры

Киев • УНН

 • 9576 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Первые договоры на покупку недвижимости по программе "Доступное жилье" подписали в "Киевгорстрое". Свои квартиры у застройщика выбрали три семьи вынужденных переселенцев, пишет УНН.

По обновленной программе "Доступное жилье" подписаны первые договоры

Семья Ольги и Романа Кунивых жить в ЖК "Новомостицкой-Замковецкая". Фонд содействия молодежному жилищному строительству, в рамках программы, выделив 50% от нужной суммы на оплату жилья, остальное семья оплатила самостоятельно.

Свою собственную квартиру теперь будет в ЖК "Каховская" Евгения Бражник, молодая женщина также покупает жилье по программе 50 на 50. Евгения - переселенка из Луганска, радуется, что теперь будет иметь собственный уголок для спокойной жизни.

Новую квартиру в рамках программы приобрела Татьяна Викторовна Полякова, теперь она будет жить в ЖК "Медовый".

Также сегодня в отделе продаж "Киевгорстроя" поздравляли с подписанием соглашения о покупке квартиры по программе "Доступное жилье" в ЖК "Медовый" Алексея Удовенко.

Напомним, Кабинет министров Украины усовершенствовал программу обеспечения населения доступным жильем. Обновленная программа позволила участникам самим выбрать, в каком доме хотят жить, увеличила круг людей, которые могут воспользоваться государственной поддержкой и расширила кредитные возможности за счет привлечения государственных банков.

В соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки и обеспечения граждан доступным жильем, утвержденного постановлением КМУ от 10 октября 2018 года № 819, право на государственную поддержку имеют, в частности лица, состоящие на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и члены их семей, которые находятся на таком учете; лица, сведения о которых в соответствии с требованиями ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах и других лицах, перечень которых заложен в упомянутом выше подзаконном акте.

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