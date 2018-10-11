За незаконне переправлення моряків за кордон чоловік отримав 5 років тюрми

“Суд над другим фігурантом справи щодо незаконного переправлення моряків через державний кордон України завершився 10 жовтня. Його засуджено на 5 років позбавлення волі. Відносно третього, останнього фігуранта кримінального провадження, слідчі дії ще тривають”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, правоохоронцями було викрито злочинну групу, яка протягом 2015-2017 років з використанням суден закордонного прямування через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим незаконно переправила майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

В рамках кримінального провадження основний організатор злочинної діяльності в 2017 році вже поніс покарання у вигляді позбавлення волі. Також того року оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі слідчими прокуратури та відділом ГУ Нацполіції в АР Крим та м.Севастопіль під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополь здійснили арешт судна Bospor (прапор Молдова), яке незаконно переправляло моряків через державний кордон. Також відбулось затримання фігуранта даної справи.

Нагадаємо, в Ірані одеському моряку загрожує смертна кара.