За незаконную переправку моряков за границу мужчина получил 5 лет тюрьмы

“Суд над вторым фигурантом дела о незаконной переправке моряков через государственную границу Украины завершился 10 октября. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Относительно третьего, последнего фигуранта уголовного производства, следственные действия еще продолжаются”, - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, правоохранители разоблачили преступную группу, которая в течение 2015-2017 годов с использованием судов заграничного следования через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым незаконно переправила около 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

В рамках уголовного производства основной организатор преступной деятельности в 2017 году уже понес наказание в виде лишения свободы. Также в том году оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно со следователями прокуратуры и отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и г.Севастополь под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г.Севастополь осуществили арест судна Bospor (флаг Молдова), которое незаконно переправляло моряков через государственную границу. Также состоялось задержание фигуранта данного дела.

Напомним, в Иране одесском моряку грозит смертная казнь.