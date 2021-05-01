За нацистське вітання на марші в Києві на порушника склали адмінпротокол. Також розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Київські поліцейські склали адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час так званого маршу вишиванок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
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Днями у центрі столиці відбувалася хода від площі Арсенальної до Майдану Незалежності.
Після завершення акції під час моніторингу Інтернету поліцейські виявили, що один із учасників маршу використав заборонене нацистське вітання.
“Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — повідомили у поліції.
Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення.
Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
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