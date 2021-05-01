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За нацистское приветствие на марше в Киеве на нарушителя составили админпротокол. Также начато уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время так называемого марша вышиванок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Детали

На днях в центре столицы прошло шествие от площади Арсенальной до Майдана Независимости.

После завершения акции в ходе мониторинга Интернета полицейские обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие.

"Сотрудники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлено в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

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