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За наслідки заборони українського агроекспорту платитимуть фермери - експерт

За наслідки заборони українського агроекспорту платитимуть фермери - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У разі, якщо заборона на імпорт продукції українського АПК буде продовжена після 15 вересня та не будуть ухвалені компенсаторні заходи щодо вартості логістики, українські аграрії зазнають фінансових втрат. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучила директор Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух.

Цитата

«Якщо заборона буде продовжена без компенсаторних механізмів по логістиці – то оце відіб’ється на ціні, бо за все в кінцевому випадку платить фермер», - підкреслила вона.

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Марія Дідух пояснила, що вартість логістики для постачання продукції на ринки ЄС «трейдер все одно закладе» у закупівельну ціну, і «пересічний фермер за це заплатить».

При цьому, на її думку, зниження вартості українських зернових відбудеться навіть не через обсяги майбутнього урожаю, на який вже оголошено підвищений прогноз, а саме через відсутність можливості для експорту.

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«Нам у будь-якому випадку потрібно говорити з ЄС про те, щоб цієї заборони (на експорт, у тому числі й транзитний, продукції українського АПК – ред.) не було. Єдине, що здатне зробити сильні й серйозні зміни для аграріїв – це закриття транзиту. Але про це навіть говорити не хочеться», - зазначила директор Всеукраїнського аграрного форуму.

Нагадаємо

Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

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Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

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