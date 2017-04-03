За наслідками АЧС на Кіровоградщині не виплатили майже 4 млн грн компенсацій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Кіровоградщині фермерам не виплачені компенсації за вилучених у зв’язку із африканською чумою свиней. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Кіровоградській ОДА.
"У 2017 році станом на 1 березня загальний обсяг компенсацій становить 4 219,0 тис. грн. Фактично виплачено 222,6 тис. грн", - йдеться у повідомленні ОДА.
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Також, у ОДА повідомили, що у 2016 році загальний обсяг компенсацій становив 381,6 тис. грн, з яких фермери Кіровоградської обл. отримали всю суму.
Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, точкові рішення не допоможуть вирішить проблему АЧС.
Додамо, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму.