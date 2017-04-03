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За наслідками АЧС на Кіровоградщині не виплатили майже 4 млн грн компенсацій

За наслідками АЧС на Кіровоградщині не виплатили майже 4 млн грн компенсацій

Київ • УНН

 • 6315 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН.  На Кіровоградщині фермерам не виплачені компенсації за вилучених у зв’язку із африканською чумою свиней. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Кіровоградській ОДА.

"У 2017 році станом на 1 березня загальний обсяг компенсацій становить 4 219,0 тис. грн. Фактично виплачено 222,6 тис. грн", - йдеться у повідомленні ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова інструкція щодо боротьби з АЧС досі не затверджена

Також, у ОДА повідомили, що у 2016 році загальний обсяг компенсацій становив 381,6 тис. грн, з яких фермери Кіровоградської обл. отримали всю суму.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, точкові рішення не допоможуть вирішить проблему АЧС.

Додамо, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму

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