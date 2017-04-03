За последствия АЧС в Кировоградской области не выплатили почти 4 млн грн компенсаций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Кировоградской области фермерам не выплаченные компенсации за изъятых в связи с африканской чумой свиней. Об этом в ответе на запрос сообщили в Кировоградской ОГА.
"В 2017 году по состоянию на 1 марта общий объем компенсаций составляет 4 219,0 тыс. грн. Фактически выплачено 222,6 тыс. грн", - говорится в сообщении ОГА.
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Также, в ОГА сообщили, что в 2016 году общий объем компенсаций составил 381,6 тыс. грн, из которых фермеры Кировоградской обл. получили всю сумму.
Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, точечные решения не помогут решит проблему АЧС .
Добавим, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума .