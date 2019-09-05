За наданням тимчасового житла звернулося 40 осіб з будинку, що обвалився в Дрогобичі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Дрогобичі Львівської області 40 осіб, які втратили житло через обвал будинку, звернулися до міської ради з проханням надати тимчасове житло. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
"За допомогою, щоб організувати тимчасове житло, звернулося 40 осіб. Цих людей розселили в готелі, гуртожитки місцевих коледжів та університету, приватні оселі", - повідомили у пресслужбі.
З сім'ями щоденно працюють соціальні служби. Люди забезпечені харчуванням та медичною допомогою. Травмовані, які знаходяться в лікарні, повністю забезпечені медичним лікуванням.
"Мешканці створили ініціативні групу для комунікації з міською радою. Люди взяли контроль у питаннях соціальної допомоги, житла. Якщо виникають проблеми – їм одразу надають допомогу", - повідомили у пресслужбі.
Наразі жителям 1 та 4 під'їздів дозволено прохід до власних квартир за речами. А мешканцям 3 під'їзду частково прохід обмежений, до деяких квартир заборонений повністю.
Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.
Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання. Загинули восьмеро людей, ще сімох госпіталізували.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.
У справі двом підозрюваним у службовій недбалості комунальникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.