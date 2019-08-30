Обвал будинку в Дрогобичі: двом комунальникам обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу частини житлового будинку. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.
"Сьогодні, Дрогобицький міськрайонний суд обрав фігурантам міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці (з 6:00 до 21:00 год)", - сказала Шевченко.
Нагадаємо, двом працівникам комунального підприємства у Дрогобичі оголосили про підозру через службову недбалість через обвал частини житлового будинку у місті.
Після обвалу частини житлового будинку в Дрогобичі правоохоронці затримали двох працівників місцевого комунального підприємства.
Як повідомляв УНН, під завалами обваленої будівлі в Дрогобичі виявлено 8 загиблих, з них одна дитина.