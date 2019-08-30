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Обвал будинку в Дрогобичі: двом комунальникам обрали запобіжний захід

Обвал будинку в Дрогобичі: двом комунальникам обрали запобіжний захід

Київ • УНН

 • 17183 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу частини житлового будинку. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

"Сьогодні, Дрогобицький міськрайонний суд обрав фігурантам міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці (з 6:00 до 21:00 год)", - сказала Шевченко.

Нагадаємо, двом працівникам комунального підприємства у Дрогобичі оголосили про підозру через службову недбалість через обвал частини житлового будинку у місті.

Після обвалу частини житлового будинку в Дрогобичі правоохоронці затримали двох працівників місцевого комунального підприємства.

Як повідомляв УНН, під завалами обваленої будівлі в Дрогобичі виявлено 8 загиблих, з них одна дитина.

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