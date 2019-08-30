Обвал дома в Дрогобыче: двум коммунальщикам избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Дрогобычский горрайонный суд Львовской области избрал меру пресечения двум подозреваемым в служебной халатности работникам коммунального предприятия в Дрогобыче по делу обвала части жилого дома. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.
"Сегодня, Дрогобычский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца (с 6:00 до 21:00)", - сказала Шевченко.
Напомним, двум работникам коммунального предприятия в Дрогобыче объявили о подозрении из-за служебной халатности из-за обвала части жилого дома в городе.
После обвала части жилого дома в Дрогобыче правоохранители задержали двух работников местного коммунального предприятия.
Как сообщал УНН, под завалами обрушившегося здания в Дрогобыче обнаружено 8 погибших, из них один ребенок.