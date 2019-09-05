За предоставлением временного жилья обратилось 40 человек из обрушившегося в Дрогобыче дома
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Дрогобыче Львовской области 40 человек, потерявших жилье из-за обвала дома, обратились в городской совет с просьбой предоставить временное жилье. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
"За помощью, чтобы организовать временное жилье, обратилось 40 человек. Этих людей расселили в гостиницы, общежития местных колледжей и университета, частные дома", - сообщили в пресс-службе.
С семьями ежедневно работают социальные службы. Люди обеспечены питанием и медицинской помощью. Травмированые, которые находятся в больнице, полностью обеспечены медицинским лечением.
"Жители создали инициативные группы для коммуникации с городским советом. Люди взяли контроль в вопросах социальной помощи, жилья. Если возникают проблемы - им сразу оказывают помощь", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас жителям 1 и 4 подъездов разрешен проход в собственные квартиры за вещами. А жителям 3 подъезда частично проход ограничен, в некоторые квартиры запрещен полностью.
Напомним, 28 августа в 02:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.
Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.
Правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.
В деле двум подозреваемым в служебной халатности коммунальщикам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.