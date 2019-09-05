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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110461 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121602 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113163 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124727 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150557 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150235 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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За предоставлением временного жилья обратилось 40 человек из обрушившегося в Дрогобыче дома

За предоставлением временного жилья обратилось 40 человек из обрушившегося в Дрогобыче дома

Киев  •  УНН

 • 18487 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Дрогобыче Львовской области 40 человек, потерявших жилье из-за обвала дома, обратились в городской совет с просьбой предоставить временное жилье. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

"За помощью, чтобы организовать временное жилье, обратилось 40 человек. Этих людей расселили в гостиницы, общежития местных колледжей и университета, частные дома", - сообщили в пресс-службе.

С семьями ежедневно работают социальные службы. Люди обеспечены питанием и медицинской помощью. Травмированые, которые находятся в больнице, полностью обеспечены медицинским лечением.

"Жители создали инициативные группы для коммуникации с городским советом. Люди взяли контроль в вопросах социальной помощи, жилья. Если возникают проблемы - им сразу оказывают помощь", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас жителям 1 и 4 подъездов разрешен проход в собственные квартиры за вещами. А жителям 3 подъезда частично проход ограничен, в некоторые квартиры запрещен полностью.

Напомним, 28 августа в 02:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.

В деле двум подозреваемым в служебной халатности коммунальщикам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Украинские Национальные Новости

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