За місяць в Індії в результаті негоди загинуло понад 500 осіб

У 91 регіоні Індії від повеней і зсувів постраждали 176 осіб, стихія завдала шкоди 55 тисячам будинків, крім того, потонуло більше одного мільйона голів сільськогосподарської худоби.



Нагадаємо, вчора в штаті Керала на півдні Індії 11 людей стали жертвами проливних дощів.



Як повідомляв УНН, в результаті повеней 19 червня, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.

Нагадаємо, мусонні дощі і також сильний вітер в Бангладеш завдають шкоди таборам біженців, в яких проживають мусульмани-Рохин зі штату Аракан в М'янмі.