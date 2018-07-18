За месяц в Индии в результате непогоды погибло более 500 человек

В 91 регионе Индии от наводнений и оползней пострадали 176 человек, стихия нанесла ущерб 55 тысячам домов, кроме того, утонуло более одного миллиона голов сельскохозяйственного скота.



Напомним, вчера в штате Керала на юге Индии 11 человек стали жертвами проливных дождей.



Как сообщал УНН, в результате наводнений 19 июня, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.

Напомним, муссонные дожди и также сильный ветер в Бангладеш наносят ущерб лагерям беженцев, в которых проживают мусульмане-Рохин из штата Аракан в Мьянме.