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За місяць у Вікіпедію додали 817 статей 44 мовами

За місяць у Вікіпедію додали 817 статей 44 мовами

Київ • УНН

 • 12800 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом 10 лютого - 10 березня 2021 року пройшов "Місяць культурної дипломатії України" у Вікіпедії. За підсумками, до найбільшої онлайн-енциклопедії користувачі додали 817 статей 44 мовами, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Цитата

“Завдяки цьому проєкту у Вікіпедії з’явилися сотні нових статей різними мовами про Україну, її культуру, досягнення і потенціал. Люди в усьому світі зможуть дізнатися щось нове про нашу країну. Переконаний, що це спонукатиме багатьох з них згодом відвідати Україну, навчатися у ній чи інвестувати у неї. Ми обов’язково розвиватимемо успіх цього проєкту і надалі”, — зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Деталі

Так, за даними МЗС, у рамках кампанії #UkraineEverywhere 172 користувача і користувачки створили і покращили статті понад 1200 разів (кілька користувачів могли редагувати одну статтю), створили не менше 817 нових статей українською та іноземними мовами.

До прикладу, новими мовами створили статті про звичні для нас речі: статті "Многая літа" і "Борщ" мовою малаялам (Індія) та стаття про "Розстріляне відродження" китайською. Активно багатьма мовами поповнили Вікіпедію статтями про бренд України — Ukraine NOW; відомі українські фільми останніх років — Атлантида, Донбас; Дзигу Вертова, Софію Яблонську.

Загалом, повідомляють в МЗС, кампанія #UkraineEverywhere охопила 44 мови. Лідерами за кількістю доданих та доопрацьованих статей стали португальська, англійська, французька мови. Чималий інтерес проєкт викликав у країнах Азійського напрямку, багато редагування було зроблено перською мовою та додано статті арабською, японською і китайською мовами.

"Місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії завершився, проте ми закликаємо й надалі розповідати у Вікіпедії про українські постаті, події і явища, які формували як українську культуру, так і здійснювали внесок для усього світу", - зазначили в МЗС.

Що було раніше

Нагадаємо, минулоріч стаття про столицю України в англомовному розділі Вікіпедії була перейменована із “Kiev” на “Kyiv” - через те, що популярність форми “Kyiv” у авторитетних англомовних джерелах значно зросла.

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