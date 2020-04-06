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За місяць у Києві зареєстрували понад 1,6 тисячі новонароджених

За місяць у Києві зареєстрували понад 1,6 тисячі новонароджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні за минулий місяць у Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту зареєстровано 2692 народжень малюків, з яких найбільша кількість зареєстрована у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на їх сторінку у Facebook.

"Карантин карантином, а народження малюків - за графіком. Протягом минулого місяця у Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту зареєстровано 2692 народжень малюків", - йдеться у повідомленні.

Так, у Києві зареєстровано 1659 дітей, у Київській області - 568, у Черкаській - 465.

Також зазначається, що більше тисячі свідоцтв про народження було видано просто у пологовому будинку.

Нагадаємо, з початку березня в Україні зареєстрували майже 6 тисяч шлюбів, з них понад 1 тисячу зареєстрували під час запровадженого карантину.

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